タレントのマツコ・デラックスが、22日放送のテレビ朝日系『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜後8：00）に出演。人気コンビニチェーン「セブン-イレブン」の商品で“毎日でも食べたい”お気に入りグルメを明かす場面があった。【写真】豪快に白米をほお張るマツコ・デラックス◆「毎日同じものしか買えませんってなったら、私おにぎりじゃなくてブリトーを選ぶかも」番組後半、視聴者から寄せられた質問に答えるコーナ