喫茶店でのお楽しみ、モーニング。その発祥の地という愛知・一宮は多様なモーニングセットが多く、全日提供店だらけ。その実態に迫る！まずはココから！珠玉の2軒愛知在住ライター永谷が、編集戎に一宮モーニングとは何たるかを教えるべくセレクトしたのが、この2軒。王道＆その派生系で真髄を学びます。【一宮モーニングの3ヶ条】・一宮市内の飲食店で提供されていること・起源に倣い、「卵」を付けること・できるだけ「一宮産の