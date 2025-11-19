お笑いコンビ・鬼越トマホークの2人が、お笑い芸人でYouTuberの宮迫博之の最新の近況について衝撃の証言を行った。以前は元気のない様子だったという宮迫だが、「すごい大金が入ってきた説」を背景に一変してハイテンションになっているという。【映像】宮迫博之が大金を手に入れた理由11月18日放送の『クロナダル』では、芸人たちによる喫煙所トークの様子が放送。鬼越トマホークの金ちゃんは「最近宮迫さん元気になったね」