Netflixの公式YouTubeチャンネルが12日に更新。配信中のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』に関連した動画「細木数子が4人...!?『細木数子王 決定戦』」を公開した。【動画】レイザーラモンHGの“細木数子激怒事件”舞台裏が明かされた『細木数子王決定戦』本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説