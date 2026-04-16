お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが、夫婦円満を維持するためのスキンシップの重要性について、自身の家庭ルールを交えながら熱く語った。【映像】金ちゃんの妻と2人の息子の写真『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげ（モグライダー）の3人が、パパとしての私生活や夫婦関係について建前なしのトークを展開した。番組内で、結婚4年目