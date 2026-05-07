お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが7日までにXを更新。恒例となった「芸人豆知識」でニューヨーク屋敷裕政について言及した。良ちゃんは「芸能豆知識」と題したポストを連投し、既にネット上に定着。今回はニューヨーク屋敷だった。屋敷は3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及。1分間最強を決める