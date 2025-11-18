11月18日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。３−０で勝利を収めた。日本は開始４分に先制点を奪う。敵陣右サイドでボールを受けた久保建英がドリブルで持ち運び、ファーサイドにクロスを供給。これを鎌田大地が胸トラップで収め、左足のシュートでゴールに流し込んだ。迎えた後半、71分にはエリア内に侵入した中村敬斗のクロスに町野修斗が合わせて、ネットを揺らした。さらに78分