「クラブであまり試合に出ていないですけど…」キャプテン遠藤航、久々のフルタイム出場で示した覚悟「高いパフォーマンスを出さないといけない」【日本代表】
11月18日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。３−０で勝利を収めた。
日本は開始４分に先制点を奪う。敵陣右サイドでボールを受けた久保建英がドリブルで持ち運び、ファーサイドにクロスを供給。これを鎌田大地が胸トラップで収め、左足のシュートでゴールに流し込んだ。迎えた後半、71分にはエリア内に侵入した中村敬斗のクロスに町野修斗が合わせて、ネットを揺らした。さらに78分、ボックス内で上田綺世のパスを受けた中村が冷静に相手DFをかわして右足を一閃。相手の股を抜いたシュートをゴール右に突き刺してみせた。
まさに完勝を収めた一戦。腕章を巻きボランチで先発し、タイムアップまでプレーした遠藤航は、試合後のフラッシュインタビューで「立ち上がりから自分たちが主導権を握っていたので、入りは良かったと思います」と振り返る。「相手にボールを持たれる時間帯もありましたが、しっかり我慢して後ろはゼロで抑えながら、３点を取って勝つことができて良かった」と続ける。
所属するリバプールでは出場機会が限られている状況で、久しぶりにフルタイム出場したことを問われると、「クラブであまり試合に出ていないですけど、しっかり高いパフォーマンスを出さないといけないという思いでプレーしました。チーム全体をオーガナイズすること、難しい時にどのように守ったらいいのかといったことを意識しました。今日に関して言えば、監督が100試合目なので、勝利で終わることができて良かったです」と答えた。
このボリビア戦が日本代表の2025年ラストマッチ。最後を勝利に締めくくったが、「もちろんすべてに満足しているわけではないので、まずは所属クラブに帰って、また３月にみんなに良い顔をして会えるように頑張っていきたい」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
