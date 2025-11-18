ニューストップ > 国内ニュース > 福岡県で小型航空機が墜落 現場付近で発見された3人の死亡を確認 福岡県 墜落事故 国内の事件・事故 時事ニュース 福岡県で小型航空機が墜落 現場付近で発見された3人の死亡を確認 2025年11月18日 16時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県で18日、小型航空機が墜落した 県警は現場付近で18日に見つかった3人の死亡を確認した 記事を読む おすすめ記事 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分 北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 2025年11月18日 6時55分 全国で大量発生中「庭の木の枝についた白いふわふわ」いったい何？「団地の壁にも」「放置せず駆除を」 2025年11月18日 7時25分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分