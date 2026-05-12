【東京ゲームショウ2026】 9月17日～21日 開催予定 会場：幕張メッセ 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、9月17日から21日に開催を予定している「東京ゲームショウ2026（以下、TGS2026）」のティザー動画を本日5月12日に公開した。 メインビジュアルへと繋がる本動画は、「東京ゲームショウ（以下、TGS）