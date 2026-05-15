福岡県嘉麻市の福祉施設に入居していた幼い姉妹が死亡した事件で、二女を殺害したとして再逮捕された母親が15日、送検されました。母親は、寝ていた娘2人の首を絞めたあと、刃物で切りつけたとみられています。■山木康聖記者「水沼容疑者が出てきました。フードを深くかぶっていて表情は分かりません。」15日午後、殺人の疑いで検察庁に身柄を送られたのは、パート従業員の水沼南帆子容疑者（30）です。警察によりま