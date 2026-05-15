福岡県の母子生活支援施設で、幼い娘２人が死亡した事件。福岡県警は13日、次女（3）への殺人容疑で、母親でパート従業員の水沼南帆子容疑者（30）を再逮捕した。母親は「（姉妹に）申し訳ないことをした」「施設を出て４人で暮らしたいと思っていた」などと供述しているという。 【画像】「よく男子を注意していた」メガネをかけマジメな学級委員長だった水沼容疑者の学生時代、結婚前はカメラ女子であかぬけた姿も 長女