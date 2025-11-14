ロシア国防省は14日、ウクライナの越境攻撃を受けた西部クルスク州で、新たに北朝鮮軍の工兵が地雷除去を支援していると明らかにしました。両国の連携をアピールする狙いがあるとみられます。ロシア国防省は14日、ウクライナ軍から奪還した西部クルスク州の一部地域において、北朝鮮軍の工兵が地雷除去に参加していると明らかにしました。ロシア軍は今年4月北朝鮮軍の兵士の支援を受けクルスク州を奪還しましたが、その後、金正恩