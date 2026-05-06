北朝鮮南西部・黄海南道海州市で、軍向けに生産された水産加工品を大規模に横流ししていたとして、朝鮮人民軍傘下の水産事業所幹部らに対する公開裁判が今月中旬に行われた。背景には慢性的な軍の食糧不足と配給制度の崩壊があり、前線兵士の間で栄養失調が深刻化する一方、軍幹部らも生活苦から不正に手を染めざるを得ない実態が浮かび上がっている。デイリーNKの現地消息筋によると、問題となったのは人民軍傘下の水産事業所で軍