経営再建中の日産自動車は、今年4月から9月の中間決算で、純損益が2219億円の赤字となりました。【映像】イバン・エスピノーサ社長会見の様子「上期の結果は当社が複数の課題に直面していることを物語っていますが、将来の発展に向けた土台作りはできています」（イバン・エスピノーザ社長会見）日産によりますと、4月から9月の最終的なもうけを示す純損益は2219億円の赤字でした。赤字は5年ぶりです。アメリカの関税政策や