e−POWER専用モデルから「純ガソリン車」へ…？日産は、北米などで発表済みの新型「キックス」を、まもなく日本国内でも発表・発売します。2026（令和8）年4月現在、すでに販売ディーラーでは先行予約の受け付けが開始されています。【画像ギャラリー】「新型キックス」先行予約開始の告知を写真で見る2016（平成28）年にブラジルで発表された現行キックスは、2020（令和2）年に日本市場へ導入されたコンパクトSUVです。国内仕