新型「スカイライン」は再びインフィニティモデルと共通化か日産自動車が2026年4月14日に発表した「長期ビジョン」では、商品ポートフォリオの刷新を図り、モデル数を削減しつつあるなかで登場が予定されている新型「スカイライン」について言及しました。その際に、伝統的である4灯丸目ライトのテールライトとサーフィンラインの継承を示す部分的なデザイン画も公開され、ファンを喜ばせました。大クルマ好きを公言するイ