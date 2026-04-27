新型エルグランドの“上質スポーティ仕様”に大注目！日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年4月10日、今夏発売予定の高級ミニバン「新型エルグランド」をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のインテリアデザインの一部を先行公開しました。初代エルグランド（E50型）は、日本における高級ミニバン市場の先駆者として1997年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」