『サバンナ』高橋は“いじめ騒動”もアーティストあの（年齢非公開）と鈴木紗理奈（48）、中山功太（45）とお笑いコンビ『サバンナ』高橋茂雄（50）の騒動はバラエティー番組の“劣化“を如実に示す形となった。あのは５月18日放送の冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で嫌いな芸能人を聞かれ「鈴木紗理奈」と実名告白。これに鈴木が噛みつくと、あの本人が番組降板を申し出る事態となった。あのがＸで釈明したところによる