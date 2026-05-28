独身時代に「節税になる」「将来の資産になる」という営業トークに乗せられ、軽い気持ちで新築ワンルームマンション投資に手を出したカズヤさん（仮名・35歳）。しかし数年後、マイホームの購入を検討し始めた矢先、ひた隠しにしていた〈借金〉が妻に見つかってしまいます。夢のマイホーム計画は消滅し、激怒した妻から離婚を突きつけられる事態に……。なぜ「小遣い程度の赤字」で済むはずの投資が、このような結末を招くのか。本