日産自動車の国内販売は苦戦が続いている。新車の投入が遅れ、再成長に欠かせない売れ筋の小型車が不足している。商品ラインアップの拡充が欠かせないが、本格的な小型車の新車展開は2028年度以降になる見通しだ。それまで顧客をどうつなぎ留めるかが課題となる。25年度の軽自動車を含む国内販売台数は、前年同期比13.5％減で40万台を割り込んだ。車名別販売トップ10に日産の車はなく、自動車業界関係者は「登録車（軽以外の自