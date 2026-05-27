2026年5月現在、福岡市をはじめとする全国のSNSやメディアで「謎の風邪」「謎風邪」というワードがトレンド入りし、不安の声が広がっています。この「謎の風邪」の正体は、いったい何なのでしょうか。正体不明とされる「謎の風邪」について、2026年5月現在分かっている情報からひもといていきます。コロナもインフルも「陰性」なのに治らない！ 「謎の風邪」の症状とは「謎の風邪」の症状の特徴として、のどの強い違和感や痛みから