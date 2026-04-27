工場・人員削減に加えて車種も削減  「本当に重要なものに投資を集中させ、プレッシャーの中でも判断がぶれないようにする」─。経営再建中の日産自動車社長のイヴァン・エスピノーサ氏はこのように強調する。  同社は将来戦略に当たる「長期ビジョン」を発表。収益性の低いクルマを中心に現在56ある車種を45へと2割削減する一方で、主力車に集中投資することで2030年度までに米国、中国、日本の主力