山本が見せた圧巻のパフォーマンスは、永遠に語り継がれるだろう(C)Getty Images激闘の余韻が残るワールドシリーズでMVPに選出されたドジャースの山本由伸は、ポストシーズンを通じて圧倒的な投球を繰り広げた。5度の先発に加え、連覇を決めたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦では救援登板も果たし、クローザーの役割も担っている。エースとしてタフネスさも示しながらチームを世界一へと導いたそのピッチングは、メジャ