±¦ÏÓ¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡È´°àú¤Ê10·î¡É¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅÁÀâ¡×Â¤êÆÀ¤ëÍýÍ³
»³ËÜ¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦(C)Getty Images
¡¡·ãÆ®¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£5ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¤Ïµß±çÅÐÈÄ¤â²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤â¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØSBNATION TRUE BLUE LA¡Ù¤¬»³ËÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6ÅÙÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5¾¡1ÇÔ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¿ô¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤â¤ï¤º¤«5¿ÍÌÜ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê2001Ç¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê2002Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥¹¥Ð¡¼¥°¡Ê2019Ç¯¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¡Ê2023Ç¯¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤À¤±¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢10·î¤Ë¤ª¤±¤ë»³ËÜ¤ÎÅêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅêµå²ó¿ô37²ó1/3¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎòÂå¤Ç¾å²ó¤ë¤Î¤Ï1988Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¡Ê42²ó2/3¡Ë¤È¡¢1981Ç¯¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Ð¥ì¥ó¥º¥¨¥é¡Ê40²ó2/3¡Ë¤Î¤ß¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯¤ÇÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö27ºÐ¤È2¤«·î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÌ»»¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó7¾¡¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê13¾¡¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¦¥ê¥¢¥¹¡Ê8¾¡¡Ë¤Ë¼¡¤°µåÃÄ3°Ì¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿9·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤«¤é¤Î¿ô»ú¤òÃ©¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼Ì¤¿ë¤ÎÅÐÈÄ¤«¤é¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï10ÀèÈ¯¡Ê¡Ü¥ê¥ê¡¼¥Õ1ÅÐÈÄ¡Ë¤Ç¤ï¤º¤«11¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ9¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨1.14¡¢Ã¥»°¿¶Î¨28.9%¡¢·×71²ó1/3¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Î»³ËÜ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¸å¡¢±Ê±ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤âÄ¹¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë»³ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Î±¦ÏÓ¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
