ウクライナの情報機関「保安局」（ＳＢＵ）のワシリー・マリュク長官は１０月３１日の記者会見で、今年これまでにロシアの石油関連施設約１６０か所の攻撃に成功したと明らかにした。ロシアが石油精製能力の３７％を失い、ガソリンなどの国内市場は需要に対して供給が２０％不足していると主張した。マリュク氏は、ロシアの国防予算の大半が石油生産などによるとして、「ウクライナでの戦争を支えるロシアの資金調達能力を低下