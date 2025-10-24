ドジャースは23日（日本時間24日）、救援左腕のアレックス・ベシア投手がチームを離脱すると発表した。球団によると、離脱理由は家族の問題に向き合うためで、公式Xは「心から悲しいお知らせですが、アレックス・ベシア選手は、妻ケイラさんとともにチームを離れています。ドジャース組織全体は、ベシア一家に心からのお見舞いと祈りを送っています」と伝えた。ワールドシリーズ（WS）の開幕