ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > トランプ氏が2期目では初の訪日へ「日本へ行く」と記者団に明言 ドナルド・トランプ 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン トランプ氏が2期目では初の訪日へ「日本へ行く」と記者団に明言 2025年10月21日 12時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ大統領は10月20日、記者団に対し「日本に行く」と述べた 2期目では初めてとなる日本訪問を明言した 10月下旬、マレーシアでのASEAN首脳会議に出席後、来日して首脳会談に臨む 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分