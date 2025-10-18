OpenAIのチャットAIであるChatGPTのモバイルアプリのダウンロード数と1日当たりのアクティブユーザー数の成長が徐々に鈍化していることが、モバイルアプリの競合分析と市場インテリジェンスを提供するApptopiaの最新調査により明らかになりました。ChatGPT's mobile app is seeing slowing download growth and daily use, analysis shows | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/10/17/chatgpts-mobile-app-is-seeing-slowing-d