2025年9月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教育・子育て部門の第3位は――。▼第1位子どもの学歴は｢生まれ｣で決まる…低学歴の親が目を背けたくなる学歴データが示す不都合な真実▼第2位｢お母さん､生理が来ない｣小6娘を妊娠させたのは中2の兄…表面化しづらい"家庭内性暴力"の危険性▼第3位学歴もスキルもない｢私文｣に年収1000万円は無理…メガバンクの新卒採用に｢MARCH卒｣激減