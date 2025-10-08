私は会社員のアカリ（35歳）。夫のアキラ（40歳）と結婚して息子（7歳）と娘（5歳）がいます。3年ほど前、私たちは高齢になった義両親を心配して義実家での同居をはじめました。私は同居にあたって「介護はできないからね？」と伝え、夫も了承していました。最近になって義母の認知症がすすんできたため、私と義父はケアマネジャーさんとも相談し、施設に入ってもらおうと決めました。しかし夫は、私の口から「施設」と聞くなり怒