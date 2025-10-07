「このたびはお騒がせして、申し訳ございませんでした」10月6日、公然わいせつの疑いで逮捕された5人組アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太容疑者が釈放され、悲痛な表情を浮かべて謝罪した。人気アイドルの不祥事は、波紋を広げている。「草間さんは、4日午前5時半ごろ、東京・新宿二丁目のビルのエントランス付近で下半身を露出した疑いで逮捕されました。逮捕当時、酒を飲んでいたと見られ、通行人の男性が11