¡Ú»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÛÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡¢¿·½É¤Î ¡È±£¤·»£¤êÆ°²è¡É ¤¬ÇÈÌæ¡Ä¡È¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡É ÀâÉâ¾å¤â¡ÖA¤§! group¡×ºï½ü¥é¥Ã¥·¥å»Ï¤Þ¤ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡10·î6Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§! group¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¼áÊü¤µ¤ì¡¢ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊáÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤ÏÂáÊá¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡A¤§¡ª group¤Ï2024Ç¯5·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢10·î3Æü¤Ë´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂáÊá¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÉÔ²º¤ÊÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂáÊá¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿4ÆüÌë¤´¤í¤«¤é¡¢X¾å¤Ç¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¾å¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï²¿¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´é¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¡É ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²¼È¾¿ÈÍç¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Áð´Ö¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ææ¤Î ¡È±£¤·»£¤êÆ°²è¡É ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤³¤ì¡¢Éþ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©Æ°²è¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É´°Á´¤ËÖÈ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤Í¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Á¥êÆ°²è»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©Ïª½Ð¤·¤¿¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«Ãµ¤·¤Æ¤ë¤«¤ó¤¸¤¹¤ë¡Á¡Õ
¡ÔÅ¥¿ì¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°²è¤Î²è³Ñ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤·¡¢¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¾õ¶·¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃËÀ¤Ï¡¢¤·¤¤ê¤Ë¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢·Ù²ü¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¡¢¥Ó¥ë¤Î¶á¤¯¤«¤é±£¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿Æ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°²è¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼ÔËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤¬Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSTARTO¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤«¤éÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤òCMµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥Ì¡Ù¤È¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²èÁü¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¼è¤ê²¼¤²¤ë¤Ê¤É¡¢A¤§! group¤Î ¡Èºï½ü¥é¥Ã¥·¥å¡É ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£