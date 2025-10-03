北朝鮮当局が中国に派遣した自国労働者に対する思想教育を大幅に強化している。中国の対北情報筋が30日、独立メディアデイリーNKに語ったところによれば、現在中国国内の派遣現場では週1回以上の集団学習と生活総和（総括会議）が欠かさず行われている。ここでは党の路線や金正恩総書記の指導、中国との友好強化などを学ばされており、とりわけ9月の金正恩訪中の成果が繰り返し強調されているという。しかしその裏には、昨年1月に