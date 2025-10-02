日本サッカー協会は２日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバー２７人を発表した。ＭＦ遠藤航、ＭＦ南野拓実らが順当に選ばれ、９月の米国遠征のメキシコ戦で左足首を痛めたＭＦ久保建英も選ばれた。ＭＦ斉藤光毅が初招集。ＭＦ中村敬斗、ＭＦ相馬勇紀が復帰。引き続きＤＦ長友佑都もメンバーに入った。メンバーは以下の通り【ＧＫ】早川友基（鹿島）大迫敬