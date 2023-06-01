◆ドイツ１部▽第３４節ハイデンハイム―マインツ（１６日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたマインツのＭＦ佐野海舟はフル出場し、２―０の勝利に貢献した。チームは１０位でシーズンを終えた。＊＊＊佐野が２季連続の全試合先発出場という快挙を達成した。今季は後半４５分にベンチに下がった試合が１試合あったのみで、３４試合中３３試合にフル出場。途中交代試合も９０分間の出場をマー