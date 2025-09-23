Dellの「Pro Max 18 Plus」は、18インチの大画面ディスプレイを搭載したハイエンドワークステーションノートです。最新世代のIntel Core UltraプロセッサーやNVIDIA RTX PRO GPUを選択でき、用途に応じて幅広い構成が用意されています。今回レビューするモデルは、Intel Core Ultra 9 285HXとNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPUを搭載した上位構成です。最大128GBのメモリや高速SSDを組み合わせることで、3DレンダリングやAI処理、