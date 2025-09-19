スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、「クレンジングリサーチ」より最高峰*³ ライン「クレンジングリサーチ EXO」の洗顔料を発売しました。CLEANSING RESEARCH EXOは、20年以上のピーリング*¹ 美容研究から生まれた、角質乱れによる肌トラブルに悩める大人肌をアップデートする「ピーリング*¹ ＆メンテナンス」ラインです。■泡立て不要で手軽にピーリング*¹ 洗顔が叶う洗顔料美容液