【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 4月25日～順次発売 価格：1回770円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を4月25日より順次発売する。価格は1回770円。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販