【カヨコ（ドレス）】 2027年4月 発売予定 価格：18,800円 マックスファクトリーは、フィギュア「カヨコ（ドレス）」を2027年4月に発売する。価格は18,800円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりゲヘナ学園所属、便利屋68の課長「カヨコ」が潜入作戦で見せた艶やかなドレス姿を1/7スケールフィギュア化したもの。 特