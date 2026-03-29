【ネル（制服）】 2026年12月 発売予定 価格：25,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ネル（制服）」。こちらは、Yostarが運営するスマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、ミレニアムサイエンススクール所属で秘密組織「C&