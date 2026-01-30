【カヨコ(ドレス) メモリアルロビーVer.】 9月 発売予定 価格：22,000円 Solarainは、フィギュア「カヨコ(ドレス) メモリアルロビーVer.」を9月に発売する。価格は22,000円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、便利屋68の課長「カヨコ」を1/7スケールフィギュア化したもの。黒いリボンで束ねたモノトーンの