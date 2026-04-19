【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信 ニコ Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「ニコ」を実装する。 FOX小隊に所属するニコがついに実装されることとなった。FOX小隊は、作中のメインストーリー「カルバノグの兎編」にて登場していた部隊で、この際にはRABB