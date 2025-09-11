ドイツ１部ホッフェンハイムに所属するＤＦ町田浩樹によるＸ（旧ツイッター）の削除投稿が波紋を広げている。町田は８月２３日のレーバークーゼン戦で左膝前十字靱帯を断裂する大ケガを負い、メキシコと米国と対戦した日本代表の米国遠征は招集外となっていた。そんな中、日本代表が９日（日本時間１０日）の米国戦で０―２で敗れたころ、自身のＸに「うーん、全くワクワクしない試合だった…」と投稿。すぐさま削除されたこ