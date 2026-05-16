北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。怪我やコンディションが懸念されていた遠藤航や冨安健洋、板倉滉らが選出された一方、主力アタッカーの三笘薫が直前の負傷で落選するなど、３月シリーズから小さくない変動があった。本稿では、現状での序列、想定される起用を整理してみたい。まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）が正守護神で、アクシデントがなければ、全試合でゴールマウスを守るだ