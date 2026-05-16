共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティマーケティングはこのほど、20～69歳の1000人を対象に「FIFAワールドカップ2026に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【写真】まだまだ情報源はテレビ強し！ポータルサイトは新聞雑誌の倍 6月に開幕するW杯について観戦意向を尋ねたところ、「たぶん観ない」が48.7％で最多だった。「日本代表の試合を観る予定」