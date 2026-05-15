「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）広島先発の栗林が、３月２９日・中日戦以来となる今季２度目の完封勝利。前回同様、わずか１安打しか許さない圧巻の投球で阪神の強力打線を封じた。敵地でのヒーローインタビューでは「うれしいです」と話し、チームの連敗ストップは今季４度目だと指摘されると「勝ちたい気持ちだけでした。今日はワールドカップの（サッカー日本代表の）メンバー発表だったんで、どんな投球をして