2026年５月16日に開催されたJ１百年構想リーグ、浦和レッズとFC東京の一戦で長友佑都はベンチスタート。日本史上初の５大会連続W杯メンバー入りした鉄人は、この試合でどう起用されるのか。個人的な最大の興味はそこにあった。おそらく６月開催のワールドカップでも長友はベンチスタートが濃厚だろう。日本代表の３-４-２-１システムでの彼の主戦場は左ウイングバックで、そこには中村敬斗、前田大然らが候補者となる。さすが