新規事業を成功させるにはどうすればいいのか。4400社から相談を受け、1000件以上の新規事業を生み出してきた、武蔵野大学の秋元祥治教授は「今あるもののよさを活かすことが大切だ。本人たちからすれば『当たり前』のことでも、強みになることは多い」という――。※本稿は、秋元祥治『自分だからできる仕事のつくり方』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。