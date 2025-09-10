¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤ËŽ¢Ì¾»¥Ž£¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡ÄŽ¢¤¦¤Á¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡ÄŽ£¤ÈÃ²¤¯²ñ¼Ò¤Û¤É¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë"¾¡¤Á¶Ú"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½©¸µ¾Í¼£¡Ø¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¡×¡Ö¿ÈÄ¹·×¡×
À½Â¤¶È¤Î¤Þ¤Á¡¦²¬ºê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊÀ½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÄ®¹©¾ì¡¢ÈÓÅÄ¼ù»é¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ù»é¤ÎÀ½Â¤¡¦ÀÚºï²Ã¹©¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¾®»Ø¤ÎÀè¤ËºÜ¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Þ²¿¥ß¥ê¤ÎÉôÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£
µ»½Ñ¤â¤¢¤ë¡¢¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»³ÀîËã°Í¤µ¤ó¤¬¥ª¥«¥Ó¥º¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖEV²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¼ù»é¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÄ¹·×¡£¼ù»éÀ½¤Ç¡¢ÀÚºï²Ã¹©¤Ë¤è¤êÊ¸»ú¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ä¿ÈÄ¹·×¡©¡¡°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤ó¤Êµ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ä¿ÈÄ¹·×¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡©¡×
¥ª¥«¥Ó¥º¤ÎÅ´Â§¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö¤¤¤¤¤È¤³Ãµ¤·¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷ÅÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È2¤Ä¤Î¶¯¤ß¡É
¤¹¤ë¤È¡¢ÈÓÅÄ¼ù»é¤Ë¤ÏÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤ËÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¡Ê¡¡Ë¡£¼«Æ°¼Ö¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÀºåÌ¤Êµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉ®Ê¸»ú¤Î¤«¤¹¤ì¤¹¤é¼ù»é¾å¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤ß¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»³Àî¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ä¡ÄµûÂó¤âÄ¦¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ù»é¤Ç¤Ç¤¤¿µûÂó¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëËã°Í¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÄà¤ê¡Ê§¡Ë¤È¤Î³Ý¤±»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¯¤ß¤³¤½¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¡Ê¨¡Ë¤ÈÉ÷ÅÚ¡Êª¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ¼ù»é¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ63Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡¢¿Íºà¤ò¶èÊÌ¤»¤º¤ËºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊì¿Æ¤âÂ¿¤¯¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¡¢½¾¶È°÷¤Î6³ä¤¬½÷À¤Ç¡¢Èà½÷¤é¤Î´¶À¤ò³è¤«¤¹»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÄ¹·×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ µ»½Ñ
¢ À½ÉÊ
£ ¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤ ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼
¥ ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ
¦ ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¼è¤êÊý
§ ¤Ò¤È
¨ Îò»Ë¡¦¿®Íê¡¦¼ÂÀÓ
© À½Â¤¥×¥í¥»¥¹
ª ÁÈ¿¥Ê¸²½¡¦¥Á¡¼¥à
¢£µÕÅ¾¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÖÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤Ì¾»¥¡×
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿2017Ç¯Åö»þ¡¢¼Ò²ñ¤òÂç¤¤¯Áû¤¬¤»¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î½÷»ù¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÐ²¼¹»»þ¤ËÌ¾»¥¤ò¸«¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤½¤Î¼ê¸ý¤Ë¡¢³Ø¹»¤äÊÝ°é±à¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¿ÌÙþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÌ¾»¥¤Ï¡¢³Ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÐ²¼¹»»þ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£·ë²Ì¡¢Á´¹ñ¤ÇÅÐ²¼¹»¤Î¤È¤¤À¤±Ì¾»¥¤òÎ¢ÊÖ¤·¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤¬Æ¬¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»³Àî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¤º¤È¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¸»ú¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ¦¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯Ä¦¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ºÇ¶á¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÅÐ²¼¹»¤Ç¤ÏÌ¾»¥¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ÈÆÉ¤á¤ë¤±¤É¡¢3¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤ë¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¾»¥¡Ö¤ªÌ¾Á°¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¿¤¯Æ¯¤¯ÈÓÅÄ¼ù»é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¿¤Á¤¬Ì¾»¥¤ò³«È¯¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡¢NHK¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤éÃíÊ¸¤â»¦Åþ¤·¡¢Â´±àµÇ°ÉÊ¤ä¶µºà¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ë¶¯¤ß¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÈÓÅÄ¼ù»é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤½¤Î¤â¤Î¤¬º¹ÊÌ²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÜµÒ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÊ¹¤¯
¡Ø¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¤³¤È¤ò¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥«¥Ó¥º¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¤È¡¢ÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦Ìä¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢Ï·ÊÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1À¤µªÁ°¸å¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼Â¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬¤ºµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¸æ¼Ò¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¸»ºÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿³èÏ©
1928Ç¯ÁÏ¶È¤Î½ã¹ñ»º²Ö²Ð¥á¡¼¥«¡¼¡¢¡ÖÂÀÅÄ±ì²ÐÀ½Â¤½ê¡×¤Î5ÂåÌÜ¡¢ÂÀÅÄ¹±»Ê¤µ¤ó¤¬¥ª¥«¥Ó¥º¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Å¤¯½Å¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£
¡¦ÂÇ¤Á¼ê¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê´¶¡§Àï¸å¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Ê®½Ð·¿²Ö²Ð¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï2008Ç¯¤ËÀ¸»ºÃæ»ß¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢ÂÀÅÄ±ì²ÐÀ½Â¤½ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥ª¥«¥Ó¥º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î²Ö²Ð¤Î¡ª¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ·¤ó¤Àµ²±¤Þ¤Ç¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦À¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡×¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤´é¡£
À½ÉÊ¡Ê¢¡Ë¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼ÂºÝ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥´¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Åö»þ30¡Á40Âå¤Î¸µ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÏÃ¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂç¿Í¤Î¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë
¡Ö¤â¤·º£¥É¥é¥´¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¤ÈÌä¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿Í·¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê¡¦¼ÂÀÓ¡Ê¨¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥´¥ó¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î²ÄÇ½À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Î¤¤Î¤³¤Î»³¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ä¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÂç¿Í¸þ¤±Å¸³«¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥ê¥á¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÎ©°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥óÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í345¡ó¤ÎÃ£À®¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿·Ê¹6»æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó5¶É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï71·ï¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇºÆÈ¯¸«¤·¤¿¶¯¤ß¤ò¼´¤Ë¡¢º£¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»×¤¦¿Í¤³¤½¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¯¤ß¤ò¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£²áµî¤Î¡ÖÌµÍýÆñÂê¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹
¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¶¯¤ß¡×¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢Åö¤¿¤ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖÂ¿¤¤±£¤·¾ì½ê¤¬¡¢²áµî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤»Å»ö¡¦Æñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµÍýÆñÂê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ±þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈ¯ÃíÀè¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¸å¾Ò²ð¤¹¤ëÌÚÂ¼»º¶È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇÉÀ¸·Á¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿»îºîÉÊ¤â¤Þ¤¿¡¢Éð´ï¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¶¯¤ß¤Î¥¿¥Í¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÆñ¤·¤¤»Å»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¡¦¼«¼Ò¤Ë¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤ß¤¬¸«¤¨¤ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ì¸«¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡Ä
¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
»Å»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÇä¾å¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥ª¥«¥Ó¥º¤òË¬¤ì¤¿ÌÚÂ¼»º¶È¤ÎÌÚÂ¼Íµ¹¯¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤ò²¼¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤Îµ¡³£ÀßÈ÷¡¢¶â·¿¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹Ýºà¤ÎÍÏÃÇ²Ã¹©¤¬¼çÎÏ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄ®¹©¾ì¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼»º¶È¤Î²áµî¤Î»Å»ö¤ò°ì½ï¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ì¸«¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¶¯¤ß¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÞ¤®¤ÇÅ´ÈÄ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¹Ýºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤ê¡¢½µËö¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¨ÆüÇ¼ÉÊ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¤â¤·¤ä¡©¡¡¤È»×¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ïµ©¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¤È¶¯¤ß¤òÈ¯¸«¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¡Ê¡¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¨Æü¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤ëÎÏ¤âÈ÷¤¨¡Ê¤¡Ë¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¨¡Ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤«¤éºÇÃ»1Æü¤Ç¹Ýºà¤òÀÚÃÇ¡¦Ç¼ÉÊ¤¹¤ë¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¹ÝºàÀÚÃÇ119ÈÖ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ê¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤Î³«Âó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¾å¤¬¿¤Ó¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·ÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÌÚÂ¼»º¶È¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤ÒÃ¯¤«¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¿¥Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
½©¸µ ¾Í¼£¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×³ØÉô¶µ¼ø¡¢OKa-Biz ¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼
NPOË¡¿ÍG-netÍý»ö¡ÊÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÃæÂà¡£ºß³ØÃæ¤Î2001Ç¯¡¢µ¯¶È²ÈÅª¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËG-net¤òÁÏ¶È¡Ê¸½ºßÍý»ö¡Ë¡£2013Ç¯¡¢33ºÐ¤Ç¡ÖÇä¾å¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î¸øÅª»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¡Ö¥ª¥«¥Ó¥º¡×¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£2021Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¥ª¥«¥Ó¥º¤Ï³«Àß12Ç¯¤ÇÎß·×Ìó2Ëü9000·ï¡¦4400¼Ò¤ÎÍèË¬ÁêÃÌ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¶µ¼ø¡£Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃÏ°è³èÀ²½ÅÁÆ»»Õ¡×¡¦ÁíÌ³¾Ê¡ÖÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×Åù¡¢¸ø¿¦¤âÂ¿¿ô¡£Ãøºî¤Ë¡Ø20Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤50¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×³ØÉô¶µ¼ø¡¢OKa-Biz ¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ ½©¸µ ¾Í¼£¡Ë